Ciao Ciao Théâtre Am Stram Gram Genève, 12 janvier 2024

Ciao Ciao 12 – 28 janvier 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 25 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Martin Zimmermann

Cirque, danse, théâtre

Dès 7 ans · 1h

Suitable for non-French speakers

Gelsomina a de l’humour, est intelligente et n’aime pas les règles, et si elle en a, ce sont les siennes. Son ami pense savoir comment fonctionne le monde du théâtre, ce qui s’y fait et ce qui ne s’y fait pas. Mais Gelsomina bouscule ces idées reçues. Ensemble, ils découvrent que la scène est bien plus qu’un trou noir avec des rideaux : c’est une boîte magique géniale avec des possibilités infinies pour des acrobates téméraires, des danseur•euses changeant•es et des personnages clownesques. Martin Zimmermann nous emmène dans son monde imaginaire fellinien et aborde de grands thèmes humains comme l’appartenance et l’autorité, la dépendance et la liberté, l’amitié et l’inventivité.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch info@amstramgram.ch

