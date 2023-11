Circles Théâtre Am Stram Gram Genève, 9 décembre 2023, Genève.

Circles 9 et 10 décembre Théâtre Am Stram Gram De 10 à 16 francs

Dès 2 ans · 30 min

Théâtre

Helios Theater

Spectacles pour les tout-petits / Suitable for non-French speakers

Des planètes se balancent au-dessus d’un sol bleu-nuit. Un homme joue avec elles. Un seau percé tourne dans les airs… il perd du sable jusqu’à recouvrir complètement la scène. Sur cette plaine ronde et désertique apparaissent des animaux de papier… une arche de Noé – en plein désert ! –, à laquelle les tout-petits vont pouvoir se mêler pour jouer, imaginer, manipuler, inventer. Dans la lignée de Woodbeat et H2O, présentés à Am Stram Gram les saisons passées, Circles a la précision d’un rituel ancien, la force joyeuse d’un retour aux origines. Celles du monde, celles des premiers jeux d’enfants… celles du théâtre.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch info@amstramgram.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T10:30:00+01:00

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

