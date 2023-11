Ollie Théâtre Am Stram Gram Genève, 2 décembre 2023, Genève.

Skate, parkour, danse, musique et poésie

Nicolas Musin, Troupe UMA

Dès 10 ans, 1h10

Ollie est un projet ouvert, construit à plusieurs ; une expérience de l’art qui n’est jamais absolument maîtrisable, comme l’existence. C’est une création transdisciplinaire à la croisée de l’espace public et de l’espace théâtral.

Sur scène, une immense rampe de skate donne corps à un spectacle libérateur et électrisant, qui mixe les langages, les gestes et les interrogations de la jeunesse d’aujourd’hui. On y plonge comme dans un volcan ! Entre obscurité et incandescence, un songe en apesanteur interprété par de jeunes artistes d’UMA – Urban Move Academy aux disciplines diverses (skate, danse, parkour, théâtre, etc.), où la place de chacun·e se métaphorise dans un défi contre la gravité.

