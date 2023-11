Agora · L’eau & l’alimentation Théâtre Am Stram Gram Genève, 17 novembre 2023, Genève.

Agora intergénérationnelle

Tout public

Le Théâtre Am Stram Gram devient une Agora pour toutes les générations, un marché aux nouvelles du monde. Des surprises artistiques partout, de la petite à la grande salle, dans les couloirs, sur le toit ! Au centre, le foyer se transforme en place du village où l’on peut échanger, s’amuser, réfléchir, se promener, participer à des ateliers…

EN CONTINU PENDANT LE WEEK-END

Ateliers radio avec Ludovic Pirazzoli / Réalisation collective de pastilles radio en direct de l’Agora

Sounding Soil de la Fondation Biovision / Stations d’écoute de sols vivants

Cinquecento Medusae de Rosanna Baledda / Installation en voile et organza

VENDREDI 17 NOVEMBRE

19h | PERFORMANCE-REPAS PARTAGÉ · The Loft Theory

Caroline Bernard, Gaël Sillere et les jeunes du « Loft » · Dès 10 ans

Une expérience hybride de téléréalité avec des adolescent·es qui partagent avec nous des tranches atomisées de leurs vies. Amours désastreuses, psys en série, école stigmatisante, cataclysmes à venir… Ils et elles sont aux prises avec les crises qui jalonnent ce monde. Durée 1h30

SAMEDI 18 NOVEMBRE

10h | SPECTACLE · L’Île flottante

Compagnie Inès · Dès 2 ans

Des musicien·nes entraînent petit·es et moins petit·es dans un voyage en chansons à travers les repas qui rythment la journée. Le chant de la recette des crêpes, le slam de l’œuf qui se casse… À la fin de leurs jeux, surprise ! Peut-être qu’un bon gâteau sortira du four ? Durée 40 min

11h-13h | ACTIVITÉS EN FAMILLE

→ Fabrication de pain avec Matthieu Delamarre · Dès 2 ans

Venez pétrir une belle pâte, découvrir les secrets de la levure, de la fermentation… puis ramenez votre pain chez vous, et une fois levé, faites-le cuire et dégustez ! Durée 15 minutes

→ Fabrication de méduses avec Rosanna Baledda · Dès 2 ans

En lien avec l’exposition de Rosanna Baledda actuellement à Am Stram Gram, qui nous alerte avec une grande douceur sur la pollution des océans, fabriquez votre propre méduse aux côtés de l’artiste, elle vous initiera à ses techniques. Durée libre

11h30-13h30 | BRUNCH & JEUX

→ À table ! Des bancs, de grandes tables et un buffet préparé par L’unique livraison pour un moment convivial et écoresponsable.

→ On joue ? L’association terragir, énergie solidaire propose des jeux dès 6-8 ans pour toute la famille ! Au programme, la Course alimen’terre, le Jeu des saisons et le Vrai-faux de l’alimentation.

14h | WORLD CAFÉ INTERGÉNÉRATIONNEL · « Genève ville nourricière 2035 »

Animé par Hinde Kaddour, avec les Global Shapers, Aline Bissell, Patrick Dupuis, Christophe Golay, Maria Retamales, Abel, Amandine et Victor · Dès 8 ans

Comment transformer nos habitudes alimentaires, les rendre plus durables et équitables ? Comment nous reconnecter au rythme de la terre ? Quelles idées concrètes pour changer demain notre ville ? Du droit à l’alimentation aux potagers partagés, on explore ensemble ces questions avec un groupe d’enfants et d’expert.es. Une expérience de réflexion collective. Durée 1h30

14h | ATELIER « Illustrons un conte »

Avec David Telese, conteur · Dès 6 ans

En début d’atelier, David Telese raconte Colapesce, la légende de l’homme-poisson, qui servira de base au travail d’illustration. Après cette immersion dans l’oralité, les enfants mettent sur papier des images de leur propre imaginaire. Quels moments forts, quels personnages et quels paysages faire émerger de leur créativité ? Durée 1h30

16h-16h45 | ATELIERS DÉCOUVERTES CULINAIRES

Avec Swiss Food Academy · 6-10 ans

Trois ateliers au choix pour faire du bien à notre santé et à celle de la planète !

→ « P’tits chefs : légume racine de saison » En compagnie de Marie, les enfants découvrent la culture des légumes racines, cuisinent un houmous à base de betterave et dégustent leur tartine racine fraîcheur.

→ « P’tits chefs : lactofermentation » Des produits frais, du bon sel, de l’eau et des bocaux. Un atelier pour découvrir le monde insoupçonné de la conservation et apprendre à valoriser les fruits et légumes de saison.

→ « P’tits détectives : légumes racines et variétés » Un voyage multisensoriel pour dépoussiérer tous les secrets des légumes oubliés, découvrir les multiples variétés qui existent et devenir un.e enquêteur.ice hors terre !

17h | SPECTACLE · L’Île flottante

Compagnie Inès · Dès 2 ans

19h | PERFORMANCE-REPAS PARTAGÉ · The Loft Theory

Caroline Bernard, Gaël Sillere et les jeunes du « Loft » · Dès 10 ans

ORDALIE – INITIATION

Avec 3615 Dakota et Les 3 Points de suspension · Dès 14 ans

Rendez-vous au choix à 13h, 13h30, 14h, 18h, 18h30, 19h, 19h30

Vous avez toujours rêvé de vous faire kidnapper et les organisations clandestines vous font frissonner ? Rejoignez une société secrète pour écrire le monde d’après-demain. Une aventure mystico-fluviale. Durée 2h environ

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

10h | SPECTACLE · L’Île flottante

Compagnie Inès · Dès 2 ans

11h-13h | ACTIVITÉS EN FAMILLE

11h30-13h30 | BRUNCH & JEUX

→ À table ! Un buffet préparé par L’unique livraison

→ On joue ? L’association terragir, énergie solidaire propose des jeux dès 6-8 ans

12h30 | PERFORMANCE-REPAS PARTAGÉ · The Loft Theory

Caroline Bernard, Gaël Sillere et les jeunes du « Loft » · Dès 10 ans

13h | SIESTE SONORE SUB AQUA

Avec Braquage sonore & CIE · Tout public

Une performance sonore sous forme de sieste, dans l’univers d’un torrent. Entre sons enregistrés en milieu naturel, jeux de glace, instruments de musique, Jérôme Hoffmann nous entraîne dans un voyage au bord de nos rivières imaginaires. Durée 40 minutes

14h | FRESQUE DE L’ALIMENTATION JUNIOR

Avec Swiss Food Academy · 11-14 ans

Un atelier d’intelligence collective, ludique et participatif. En petits groupes, les participant.es mènent une réflexion autour de nos assiettes à travers des cartes, des quiz et des jeux, puis deviennent acteur·ices du changement en proposant des solutions pour une consommation alimentaire plus saine, équitable et durable. Durée 2h30

14h | ATELIER • « Illustrons un conte »

Avec David Telese, conteur · Dès 6 ans

En début d’atelier, David Telese raconte Urashima, légende marine, qui servira de base au travail d’illustration. Après cette immersion dans l’oralité, les enfants mettent sur papier des images de leur propre imaginaire. Quels moments forts, quels personnages et quels paysages faire émerger de leur créativité ? Durée 1h30

16h-16h45 | ATELIERS DÉCOUVERTES CULINAIRES

17h | FINISSAGE

Goûter savoureux offert

