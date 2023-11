The Loft Theory Théâtre Am Stram Gram Genève, 17 novembre 2023, Genève.

The Loft Theory 17 – 25 novembre Théâtre Am Stram Gram De 10 à 16 francs

Dès 10 ans

Théâtre documentaire, télé-réalité

Caroline Bernard · Gaël Sillere

Pour leur quatrième création au Théâtre Am Stram Gram, Caroline Bernard et Gaël Sillere construisent un appartement sur scène et y invitent des adolescent.es. L’objectif ? Permettre le surgissement de leurs paroles et de leurs ressentis dans un contexte au plus proche de la vie quotidienne. Les jeunes qui participent à l’aventure s’amusent à explorer les dispositifs de la téléréalité, des réseaux sociaux, du cinéma documentaire, pour les transformer en espace d’échange et de spectacle. Au fil de la journée, tout change et s’organise en fonction des publics : accueil sur mesure des scolaires, élaboration d’une fête en soirée, présence ponctuelle d’invité.es, repas partagés… une programmation multiple, intime, joyeuse, qui donne sans filtre la parole aux jeunes.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:30:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:30:00+01:00

