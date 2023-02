Théatre alsacien – Wetz owe in Ottrott Ottrott Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ottrott

Théatre alsacien – Wetz owe in Ottrott, 11 mars 2023, Ottrott Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin

2023-03-11 18:30:00 – 2023-03-11 21:00:00

Bas-Rhin Que diriez-vous de passer une soirée remplie de rires et de bonne humeur en compagnie de D’Heidelbeere Trupp” ? Ouverture de la salle à partir de 18h30, début du spectacle à 20h. Petite restauration sur place. Que diriez-vous de passer une soirée remplie de rires et de bonne humeur en compagnie de D’Heidelbeere Trupp” ? Petite restauration sur place. +33 3 88 95 80 12 Ottrott

