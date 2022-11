Théâtre alsacien Wenn’s zwelfi schlot ! Riespach Riespach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Théâtre alsacien Wenn's zwelfi schlot !

21 rue du Durrenrain Riespach Haut-Rhin

2022-11-12

21 rue du Durrenrain Riespach Haut-Rhin

2022-11-12 – 2022-11-12 Riespach

S Schlosshotel Nessie, in Schotland, grad nàbenem Loch Ness lauft scho n e Rung nemmi so richtig aber das steert d' Bsitzeri, mrs Liz Mac Queen gar nit, denn dàwàg, sàit si, bekunnt si kei Problem mit'm Dànkmolschutz. Aber pletzlig passiere komischi Sache ! Zerscht kunnt e Reporterin vu dr BBC wu bhauptet sie heig 's Nessie, dr beriehmt Monschter vum Loch Ness vor ihre gsàh dureschwimme ! Sofort màldet sie das im Radio un scho rucke e Paar Geischterjägeri a wu fange a ummeschnuffle. Aber dir hànt noni alles gsàh !

Soirée théâtre alsacien.

+33 6 37 34 29 84

