Haut-Rhin Vieux-Thann Un immeuble comme tant d’autres avec sa cage d’escalier, ses couloirs à chaque étage et son ensemble de portes qui marquent la propriété privée. Mais si chaque locataire entre dans sa vie privée derrière sa porte, il devient colocataire dès qu’il se retrouve dans les parties communes…Et c’est là que s’affirme le caractère de chacun et chacune. Les (mauvaises ?) langues se délient et les situations cocasses se succèdent souvent sans limites entre mensonges réalistes et vérités incroyables ! Un immeuble comme tant d’autres avec son ensemble de portes qui marquent la propriété privée. Mais lorsque les locataires se retrouvent dans les parties communes, les langues se délient et les situations cocasses se succèdent. +33 3 89 37 55 02 Vieux-Thann

