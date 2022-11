Théâtre alsacien : Toc, toc

Théâtre alsacien : Toc, toc, 8 janvier 2023, . Théâtre alsacien : Toc, toc



2023-01-08 – 2023-01-13 EUR Comédie en dialecte proposée par le Théâtre Alsacien de Colmar

Comédie en 2 actes de Christophe WELLY

Traduction et adaptation de la pièce : « TOC TOC » de Laurent BAFFIE

Le docteur STERN , psychiatre, spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou « TOC » bloqué à Francfort par les caprices du hasard aérien, est attendu par les patients qu’il doit recevoir ce jour là . Nos six protagonistes vont alors faire connaissance et débuter une thérapie de groupe en jouant au Monopoly. Tocs incontrôlables et histoires personnelles se mêlent pour créer de nouvelles règles du jeu… Le docteur STERN , psychiatre, spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou TOC bloqué à Francfort par les caprices du hasard aérien, est attendu par les patients qu’il doit recevoir ce jour là … dernière mise à jour : 2022-11-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville