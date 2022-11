Théâtre alsacien : Schàtz, komm doch starwa, ich well erwa !

2022-11-20 – 2022-11-20 Comédie en 2 actes

de Jean Marie STOECKEL

Traduction et adaptation de la pièce : « Le clan des héritiers » de Pierre SAUVIL

Mise en scène René KREDER Résumé : Un homme tente régulièrement de tuer sa femme pour empocher un bel héritage… pendant que son épouse essaye de l’éliminer pour la même raison. Whisky empoisonné, baignade forcée, chute d’objets, escalier piégé ou revolver qui part tout seul : de “regrettables” petits incidents se succèdent à un train d’enfer teinté d’humour noir et rose ! Comédie en 2 actes

