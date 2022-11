Théâtre alsacien : Munster Kaas im Dùweschlàg Reichshoffen, 12 novembre 2022, Reichshoffen.

Théâtre alsacien : Munster Kaas im Dùweschlàg

12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin

2022-11-12 – 2022-11-25

Reichshoffen

Bas-Rhin

EUR Un restaurant qui est désespérément à la recherche d’employés, du personnel au bout du rouleau, la patronne qui prend sa retraite et son fils, célibataire endurci, chef de cuisine qui doit reprendre le flambeau… quoi de plus banal dans ce métier… Mais soudain débarquent deux candidats un peu farfelus qui ont appris par les réseaux sociaux l’arrivée de la fille de la patronne, ancienne Star de télé réalité et présentatrice d’émissions TV. Entre une aide cuisine portée sur la bouteille, un garde de pêche habitué du Stammtisch et un trafiquant de drogue, se rajoute la visite surprise de l’inspection du travail et du service d’hygiène qui ne sait plus qui est qui, entre famille, amis et employés … Pièce en 3 actes par Olivier SCHAEFER

En première partie, D’Goldbratschdal, un sketch de Manon ZINCK DAMBACH. Pour le concours « D’Bescht Bratschdal vùm Elsaàss », trois jeunes finalistes présentent leur création de bretzel à un jury prestigieux pour essayer de remporter le trophée d’Goldbratschdal.

+33 3 88 09 67 00

Reichshoffen

dernière mise à jour : 2022-11-02 par