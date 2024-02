Théâtre alsacien La Budig Brumath, vendredi 23 février 2024.

Théâtre alsacien La Budig Brumath Bas-Rhin

La Budig est un cabaret bilingue dans la tradition des cabarets alsaciens et rhénans.

Il offre un reflet original, satirique et humoristique de l’actualité nationale, régionale et locale en chansons et en sketchs alternant le dialecte et la langue de Molière, pour alsacien confirmé et francophone averti.

Venez découvrir leur tout nouveau spectacle Die Geije, c’est tout contre ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:15:00

fin : 2024-02-23

2 Pt rue de l’Église

Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Théâtre alsacien La Budig Brumath a été mis à jour le 2024-02-01 par Ville de Brumath