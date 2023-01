Théâtre Alsacien Hilsenheim Hilsenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Hilsenheim

Théâtre Alsacien Hilsenheim, 4 février 2023, Hilsenheim . Théâtre Alsacien route de Bindernheim Hilsenheim Bas-Rhin

2023-02-04 20:00:00 – 2023-02-04 Hilsenheim

Bas-Rhin Comédie en 4 actes, écrite par Alphonse Glock. Par la troupe de Scherwiller. Pièce de Alphonse Glock, par la troupe de Scherwiller. Réservation au 06 62 76 87 41 +33 3 88 85 45 55 Hilsenheim

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Hilsenheim Autres Lieu Hilsenheim Adresse route de Bindernheim Hilsenheim Bas-Rhin Ville Hilsenheim lieuville Hilsenheim Departement Bas-Rhin

Hilsenheim Hilsenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hilsenheim/

Théâtre Alsacien Hilsenheim 2023-02-04 was last modified: by Théâtre Alsacien Hilsenheim Hilsenheim 4 février 2023 Bas-Rhin Hilsenheim route de Bindernheim Hilsenheim Bas-Rhin

Hilsenheim Bas-Rhin