Théâtre alsacien – Heppla ! Do sinn-m'r im Elsass ! Mollkirch

Mollkirch

Théâtre alsacien – Heppla ! Do sinn-m'r im Elsass !, 17 mars 2023, Mollkirch

2023-03-17

Bas-Rhin Mollkirch EUR Les Luschtige Waldnickel vous présentent une comédie en 3 actes de Claudy vom der Schwyz. Lucie et Léon viennent de fêter leurs noces d’or.

Pour cet évènement la famille s’est réunie. Lili célibataire habitant chez ses parents, Rosalie et son mari Marius résidant à Marseille et Emma et son mari Didier à Paris. Madame le maire ainsi que la voisine félicitent Lucie et Léon mais toutes les deux ont une idée en tête. Buvette et petite restauration sur place. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Sauver le Guirbaden ». Les Luschtige Waldnickel vous présentent une comédie en 3 actes de Claudy vom der Schwyz. Buvette et petite restauration sur place, une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Sauvez le Guirbaden ». +33 3 88 50 17 27 Mollkirch

