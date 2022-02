Théatre alsacien – Heidelbeere Trupp Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-03-22 20:00:00 – 2022-03-22 22:30:00

Toute l'actualité brulante sera scrutée et traitée avec leur humour alsacien bien de chez nous. Avec la participation de Mme Huguette Dreikaus Avec la présence de Huguette Dreikaus, cette revue bilingue, très variée vous fera passer 2h30 loin de vos soucis. +33 3 88 95 80 12

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

