Théâtre alsacien Gundolsheim Gundolsheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Gundolsheim Catégories d’Évènement: Gundolsheim

Haut-Rhin

Théâtre alsacien Gundolsheim, 21 janvier 2023, Gundolsheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Gundolsheim. Théâtre alsacien Gundolsheim Haut-Rhin

2023-01-21 – 2023-01-21 Gundolsheim

Haut-Rhin Gundolsheim EUR La troupe de Théâtre Alsacien de Gundolsheim vous donne rendez-vous pour sa nouvelle saison. Eh oui, qui l’eût cru ? Nous avons choisi de vous présenter une comédie en 3 actes de Wenter Schport enn kourzi hohsa». En première partie vous allez rire avec la troupe des jeunes dans la petite pièce « Youpi ! En Gungelsa esch weder a Weterschaft ! ». Comme les dernières années nous avons décidé de reverser l’intégralité de la recette des entrées de la représentation du dimanche 29 janvier à l’association France Parkinson. Les jeunes présenteront la pièce « Youpi ! En Gugelsa esch weder a Wertschaft !!! ». S’en suivra une comédie en 3 actes de Serge Rickling : «Wenter Schport enn Kourzi Hohsa». La recette des entrées du dimanche 29 janvier sera reversée dans son intégralité à l’association France Parkinson. +33 3 89 49 55 54 Gundolsheim

dernière mise à jour : 2023-01-09 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

Détails Catégories d’Évènement: Gundolsheim, Haut-Rhin Autres Lieu Gundolsheim Adresse Gundolsheim Haut-Rhin Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Ville Gundolsheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Gundolsheim lieuville Gundolsheim Departement Haut-Rhin

Gundolsheim Gundolsheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Gundolsheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gundolsheim-office-de-tourisme-deguisheim-rouffach-gundolsheim/

Théâtre alsacien Gundolsheim 2023-01-21 was last modified: by Théâtre alsacien Gundolsheim Gundolsheim 21 janvier 2023 Gundolsheim Gundolsheim, Haut-Rhin Haut-Rhin Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach

Gundolsheim Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Gundolsheim Haut-Rhin