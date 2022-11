THEATRE ALSACIEN – FESTIVAL DE L’AVENT Rosbruck, 27 novembre 2022, Rosbruck.

THEATRE ALSACIEN – FESTIVAL DE L’AVENT

centre Multiculturel allée Ham des Genêts Rosbruck Moselle

2022-11-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-27

centre Multiculturel allée Ham des Genêts

Rosbruck

Moselle

Rosbruck

« « Drafari bie de pompiers » La caserne des sapeurs-pompiers est en pleine effervescence ! Le nouveau camion avec son échelle de 30 mètres est arrivé et l’inauguration est prévue pour le lendemain.

Le chef de corps étant malade, Anton, le sous-chef prend le commandement pour préparer les festivités et diriger toutes les urgences quotidiennes. Et il se passe toujours quelque chose dans la caserne ! Les péripéties s’enchaînent et Anton ne sait plus à quel Saint se vouer. Le feu… couve sous le toit de la caserne ! Billets en prévente à la Mairie de Rosbrück, à l’Office de Tourisme de Forbach et le jour même. »

+33 3 87 04 67 02

centre Multiculturel allée Ham des Genêts Rosbruck

