Théâtre alsacien : D’Schwarz Katz Drusenheim, 15 janvier 2022, Drusenheim.

Théâtre alsacien : D’Schwarz Katz 2022-01-15 – 2022-01-15

Drusenheim Bas-Rhin

D'Schwarz Katz – Comédie de Freddy Willenbucher – Le théâtre alsacien est de retour ! Superstitions, gags et quiproquos se succèdent rapidement pendant les trois actes. Un livreur se trompe d'établissement et, en l'absence des propriétaires, pose un mannequin de femme dans le lit de la chambre n°13 de l'hôtel Alpenblick. On vous laisse deviner la suite où interviennent pêle-mêle les propriétaires, le personnel et les différents pensionnaires de l'hôtel. Lors des premières représentations à la Maison des Jeunes et de la Culture en 1979, cette pièce avait déjà obtenu un vif succès.

Vente des billets au Pôle culturel jeudi 5 janvier (9h-12h/14h-18h) et à partir du 6 janvier aux heures d’ouverture. Placement numéroté.

