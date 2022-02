Théâtre alsacien – d’r Xavier werd ersetz Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Théâtre alsacien – d'r Xavier werd ersetz Bischoffsheim, 11 mars 2022, Bischoffsheim.

Bischoffsheim Bas-Rhin Bischoffsheim EUR La Troupe D’Beschebaribuehn, composée de 8 acteurs, s’apprête à remonter sur les planches pour le plus grand plaisir des amateurs de théâtre alsacien, éclats de rire garantis ! La pièce en trois actes a lieu dans une ferme où le valet doit être remplacé très rapidement.. Comme chaque année, une des représentations sera au profit d’une association. Pour cette édition, c’est Bouchons Bonheur de Bischoffsheim qui en sera le bénéficiaire ! La troupe D’Beschebaribuehn est prête à remonter sur les planches pour un moment d’éclats de rire garantis ! +33 3 88 50 49 03 La Troupe D’Beschebaribuehn, composée de 8 acteurs, s’apprête à remonter sur les planches pour le plus grand plaisir des amateurs de théâtre alsacien, éclats de rire garantis ! La pièce en trois actes a lieu dans une ferme où le valet doit être remplacé très rapidement.. Comme chaque année, une des représentations sera au profit d’une association. Pour cette édition, c’est Bouchons Bonheur de Bischoffsheim qui en sera le bénéficiaire ! Bischoffsheim

