Théâtre alsacien Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Dieffenbach-au-Val

Théâtre alsacien Dieffenbach-au-Val, 5 mars 2023, Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val. Théâtre alsacien 3 Rue des Pins Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

2023-03-05 – 2023-03-05 Dieffenbach-au-Val

Bas-Rhin Dieffenbach-au-Val EUR Représentations en alsacien de la comédie « Ich süech a Mann fer minni besser Halft » de Beate Irmisch. Histoire :

Le jeune agriculteur Hans n’a vraiment pas la vie facile : il doit reprendre la ferme de son père Franz avec sa jeune épouse Rosa , alors qu’il est si malade – mais personne ne croit à cette hypocondrie ! Le seul soutien qu’il reçoit est celui de sa tante Irmi, qui a élevé Max après le décès prématuré de sa mère et qui l’a bien sûr aussi gâté. Hans garde le lit depuis des jours et ne peut plus sortir de sa robe de chambre, le travail incombe donc à nouveau au père et à l’épouse. Mais comment soigner un malade imaginaire qui est en fait en pleine forme et qui énerve non seulement la famille mais aussi la servante effrontée Bruni avec ses jérémiades ? Même sœur Agathe, qui a toujours une teinture ou une pommade appropriée à portée de main, aussi bien pour les hommes que pour les animaux, est ici au bout de son rouleau. Comme par hasard, Hans est entre-temps fermement convaincu d’être malade à mort. Sur les conseils de son « ami », Anton, un marchand de bétail rusé, il se met à la recherche d’un successeur pour la propriété, qui doit également reprendre sa femme Rosa. Mais ce n’est pas si simple, car le père Franz et la sœur Agathe découvrent le pot aux roses et élaborent leur propre plan. Mais ce n’est que le début de plusieurs confusions, dans lesquelles même le bienveillant curé Ritzenhoff, qui visite régulièrement la ferme, perd la vue d’ensemble… +33 3 88 85 63 42 Dieffenbach-au-Val

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Dieffenbach-au-Val Autres Lieu Dieffenbach-au-Val Adresse 3 Rue des Pins Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin Ville Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val lieuville Dieffenbach-au-Val Departement Bas-Rhin

Théâtre alsacien Dieffenbach-au-Val 2023-03-05 was last modified: by Théâtre alsacien Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val 5 mars 2023 3 Rue des Pins Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin Bas-Rhin Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val, Bas-Rhin

Dieffenbach-au-Val Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin