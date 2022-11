Théâtre alsacien : Boeing Boeing Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Théâtre alsacien : Boeing Boeing Guebwiller, 12 novembre 2022, Guebwiller. Théâtre alsacien : Boeing Boeing

51 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

2022-11-12 – 2022-11-12 Guebwiller

Haut-Rhin Revue satirique : « Boeing Boeing » pièce de théâtre en Alsacien. Les réservations sont à effectuées à l’Office de Tourisme de Guebwiller du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 10h à12h en direct ou par téléphone au 03 89 74 97 96 Ou bien par internet sur le site https://www.tag-etg.com/ « Boeing Boeing » pièce de théâtre en Alsacien. Les réservations sont à effectuées à l’Office de Tourisme de Guebwiller du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 10h à12h en direct ou par téléphone au 03 89 74 97 96 Ou bien par internet sur le site https://www.tag-etg.com/ +33 3 89 76 10 63 Guebwiller

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Guebwiller Adresse 51 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin Ville Guebwiller lieuville Guebwiller Departement Haut-Rhin

Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/

Théâtre alsacien : Boeing Boeing Guebwiller 2022-11-12 was last modified: by Théâtre alsacien : Boeing Boeing Guebwiller Guebwiller 12 novembre 2022 51 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller Haut-Rhin

Guebwiller Haut-Rhin