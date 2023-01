Théâtre alsacien Adamswiller, 28 janvier 2023, Adamswiller Office de tourisme de l'Alsace Bossue Adamswiller.

Théâtre alsacien

2023-01-28 – 2023-01-28

EUR Théâtre alsacien « Schlupfe in Pelz, comédie de Armand Laurent et Frédéric Gangloff. Adaptation et transposition d’après « Not now darling » de Ray Cooney et John Chapmann. Représentations à 20h15 les vendredis et samedis, et à 14h30 les dimanches.

Réservations 07 81 83 20 10 à partir du 10 janvier 2023 les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 10h et 11h ou par mail à adamswiller.theatre@gmail.com

+33 3 88 01 74 35

