Bas-Rhin Sarre-Union EUR La troupe du Bocksbrunne Theàter est heureuse de vous présenter « D’ Màdàm Irma und de Majerie! » à la salle de spectacle du Centre socio-culturel.

Pièce en deux actes de Valérie Schoenacker et de Christophe Knobloch. 8 euros / personne, places numérotées Réservations :

– au tabac Richert, place de la République

– par e-mail : theatre.alsacien.su@gmail.com

– 06 11 89 23 05 +33 3 88 01 14 74 Sarre-Union

