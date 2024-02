Théâtre alsacien A Bummel durich alt Colmer Colmar, vendredi 23 février 2024.

Un groupe de personnes suit un guide qui leur fait découvrir des maisons, des places, et des lieux insolites du lieu Colmar. Au cours de cette flânerie, ils vont de surprise en surprise car ils apprennent à découvrir autrement la ville. Anecdotes locales, histoires drôles et légendes n’auront plus de secrets pour eux.

Nouveau spectacle surtitré ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

L’événement Théâtre alsacien A Bummel durich alt Colmer Colmar a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de tourisme de Colmar