LE CRI DE LA GIRAFE Theatre Alphonse Daudet Pl, 19 novembre 2022, . LE CRI DE LA GIRAFE Samedi 19 novembre, 17h00 Theatre Alphonse Daudet Pl

Conte, musique et danse Theatre Alphonse Daudet Pl 26 Rue Du Moulin A Vent, 78310, Coignieres Il était une fois… Une girafe des plus arrogantes qui soit. Dominant de toute sa hauteur et de toute son élégance les animaux de la savane, elle ne leur accorde que mépris et sarcasmes. Comment vont réagir la vénérable tortue, le perroquet qui se prépare pour le carnaval ou le singe fantasque le jour où, en plein orage, elle se trouvera affaiblie et malade ? Accepteront-ils de lui venir en aide ? Cette légende congolaise recueillie de la bouche d’une grand-mère est une leçon de vie sur les vertus de la bienveillance et du savoir vivre ensemble. Un enchantement poétique et musical, au son du tambour, du djembé, du clavier et tout un cortège d’instruments qui viennent rythmer les chorégraphies majestueuses d’un conteur magistral !

