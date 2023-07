LE CHEMIN DU WOMBAT AU NEZ POILU Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières Catégories d’Évènement: Coignières

Yvelines LE CHEMIN DU WOMBAT AU NEZ POILU Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 8 mars 2024, Coignières. LE CHEMIN DU WOMBAT AU NEZ POILU 8 et 9 mars 2024 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Tarif unique : 10 € Bienvenue dans le désert australien pour un voyage imaginaire dans les histoires de la “Terre-Mère“.

Deux danseuses jouent avec les matières, les sons et les histoires tout en sensibilisant aux enjeux écologiques. Il fait chaud, l’environnement est aride, le sable est rouge. Hamlett la wombat perd sa moustache rouge, les pélicans explorateurs créent le vent et les saisons, le serpent arc-en-ciel mange tellement qu’il s’endort et se transforme en une vaste étendue d’eau… Nous voilà en Océanie, dans l’histoire de la “Terre-Mère“, de la faune et de la flore australiennes. Les interprètes racontent autant qu’elles dansent les récits rêvés de Joanne Leighton. La chorégraphe belge d’origine australienne s’inspire des légendes et traditions aborigènes pour faire voyager les enfants, les sensibiliser à leur environnement et les ouvrir à la différence. En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3183 »}] https://goo.gl/maps/zQpffoW3iis9HGDF6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00
2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

