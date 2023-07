RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC VALENTINE GOBY Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières Catégories d’Évènement: Coignières

Yvelines RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC VALENTINE GOBY Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 26 janvier 2024, Coignières. RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC VALENTINE GOBY Vendredi 26 janvier 2024, 19h00 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Gratuit, sur inscription Animée par Gilles Cheval Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux ans, s’enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d’un village. Croisant une voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur un wagon oublié… Quelques heures plus tard une enfant découvre François à demi mort – corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. Quel sera le destin de ce blessé dont les médecins pensent qu’il ne survivra pas ? À quelle épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu’adviendra-t-il de ses souvenirs, de son chemin de vie alors que ses moindres gestes sont à réinventer, qu’il faut passer du refus de soi au désir de poursuivre ? « Murène » s’inscrit dans cette part d’humanité où naît la résilience, ce champ des possibilités humaines qui devient, malgré les contraintes de l’époque – les limites de la chirurgie, le peu de ressources dans l’appareillage des grands blessés -, une promesse d’échappées. Car bien au-delà d’une histoire de malchance, ce roman est celui d’une métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l’émergence de l’handisport et jusqu’aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. En partenariat avec Les Écritures contemporaines du Réseau des médiathèques de SQY Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Adresse 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Ville Coignières

