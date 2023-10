ATELIER PEINTURE / SCULPTURE Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières Catégories d’Évènement: Coignières

Yvelines ATELIER PEINTURE / SCULPTURE Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 20 janvier 2024, Coignières. ATELIER PEINTURE / SCULPTURE Samedi 20 janvier 2024, 14h30 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Gratuit, sur inscription Sophie Jouan et Valérie Anceaume Gutierrez partageront leurs techniques et leurs inspirations afin de réaliser une œuvre collective venant enrichir l’exposition Face à face. Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00

