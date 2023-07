3D Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières Catégories d’Évènement: Coignières

Yvelines 3D Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 19 janvier 2024, Coignières. 3D Vendredi 19 janvier 2024, 20h45 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Tarif D : 9 € Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne métallique: c’est un arc de taille humaine, une extension du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement. Cela se décline en 3 dispositions, dans un espace à 3 directions. Le corps s’y mêle, s’y enveloppe ou le traverse, autant que le son s’y frotte, résonne et vibre. Les situations se construisent par mouvements sonores. Ici ne sont graves que les sons. Le jeu acrobatique avec cette singulière structure de cirque explore les volumes pour mettre en perspective un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre. À la croisée du cirque chorégraphique, de la musique électro-accoustique et du théâtre muet, 3D est une pièce de cirque qui tente l’utilisation exhaustive d’un objet. Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3171 »}] https://goo.gl/maps/zQpffoW3iis9HGDF6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Coignières, Yvelines

