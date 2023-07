ENTRE Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 16 décembre 2023, Coignières.

ENTRE Samedi 16 décembre, 19h00 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Tarif D : 9 €

Entre. Entre les mondes des adolescents et des adultes. Entre réalités et virtualités. Entre consensuel et conflictuel. Entre le renoncement, le ressentiment et l’expérimentation, l’invention.

Avec Entre, Claire Jenny poursuit sa réflexion sur la place des images et des écrans dans nos vies actuelles. Questionnements d’autant plus aigus et sensibles après le terrible épisode de crise sanitaire que nous avons traversé où la distanciation physique était la règle et où les relations au travers des images se sont intensifiées. Cela impacte de fait nos perspectives de vie personnelles et collectives. Les gestes barrières qui ont engendré des relations humaines empreintes de troubles voire d’appréhensions de l’Autre laissent des traces.

Cela nous incite-t-il à intensifier la virtualité de nos échanges ? Cela fond-il un autre « vivre ensemble » revivifié, renouvelé, apaisé ?

En partenariat avec la Mission danse de SQY

Un atelier sera proposé aux 11-17 ans en partenariat avec le service jeunesse de la Ville

Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3177 »}] https://goo.gl/maps/zQpffoW3iis9HGDF6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00

Patrick Berge