H O M Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 25 novembre 2023, Coignières.

H O M Samedi 25 novembre, 17h00 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Tarif D : 9 €

h o m pour Heart of the Matter mêle danse, arts visuels et arts du cirque et met en jeu la dualité entre pouvoir et impuissance de l’individu face au « cours des choses ».

Le point de départ : un mobile-sculpture à assembler, un danseur-constructeur, une comédienne, et un musicien en live.

Dans une danse de construction, le danseur-constructeur assemble pièces de bois et de métal, avec force et fragilité, entre contrôle et instabilité.

Au fur et à mesure, chaque élément est interconnecté aux autres tout en restant toujours prêt à s’effondrer, déjouant les lois de la gravité. Se déploie une poétique des formes, des masses, du poids, des lignes de force qui émanent des corps et des objets en mouvement, soutenue par les commentaires de la comédienne qui viennent démultiplier l’imaginaire de la danse et de la sculpture.

En partenariat avec la Mission danse de SQY

Un atelier famille à partager est proposé avec ce spectacle

Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00

Clara Masson