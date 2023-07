ATELIER DANSE ET CONSTRUCTION Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières Catégories d’Évènement: Coignières

Yvelines ATELIER DANSE ET CONSTRUCTION Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 25 novembre 2023, Coignières. ATELIER DANSE ET CONSTRUCTION Samedi 25 novembre, 10h30 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Gratuit, sur inscription Sous la forme d’un atelier ludique s’apparentant autant à la pratique du corps que du jeu de construction, les participants sont invités à construire collectivement un stabile (mobile mais partant du sol) dont chaque élément vient se poser en équilibre sur un autre. Cet atelier demandera de la précision, de la minutie pour composer une construction à plusieurs où l’autre devient indispensable. Comme un éloge du travail en équipe, c’est un jeu de société où le corps se met en mouvement par des manipulations d’objets et des déplacements chorégraphiés, autant individuels que collectifs, pour réaliser une œuvre harmonieuse et fragile. En partenariat avec la Mission danse de SQY Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

