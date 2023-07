CINÉ-DÉBAT I FELL GOOD Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières Catégories d’Évènement: Coignières

Yvelines CINÉ-DÉBAT I FELL GOOD Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières, 10 octobre 2023, Coignières. CINÉ-DÉBAT I FELL GOOD Mardi 10 octobre, 20h00 Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Tarif D : 9 € Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. « Tableau d’une France qui n’apparaît jamais à l’écran, celle de la marge, Benoît Delépine et Gustave Kervern y mettent un ton, drôle et simple, qui ne s’imite pas. Dénués de mépris, ces deux anarchistes du cinéma expliquent sans avoir l’air d’y toucher le capitalisme pour les nuls. » Le Figaro En présence de Philippe Dupont – directeur du Musée Abbé Pierre, Yannick Hingue – président Emmaüs Trappes et Fabrice Dunon – coordinateur de la vie associative SNL. Dans le cadre du projet « 2023, année Abbé Pierre à Coignières ». Les recettes seront entièrement reversées au profit du Musée Abbé Pierre Théâtre Alphonse Daudet-Coignières 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 62 36 00 https://www.espacealphonsedaudet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3175 »}] https://goo.gl/maps/zQpffoW3iis9HGDF6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T20:00:00+02:00 – 2023-10-10T21:30:00+02:00

2023-10-10T20:00:00+02:00 – 2023-10-10T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Coignières, Yvelines Autres Lieu Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Adresse 26, rue du Moulin Vent 78310 Coignières Ville Coignières Departement Yvelines Lieu Ville Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières

Théâtre Alphonse Daudet-Coignières Coignières Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coignieres/