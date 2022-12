Annulé | Ecrits sur l’herbe #8 Théâtre Alphonse Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Annulé | Ecrits sur l’herbe #8 Théâtre Alphonse Daudet, 10 mai 2020, Coignières. Annulé | Ecrits sur l’herbe #8 Dimanche 10 mai 2020, 09h30 Théâtre Alphonse Daudet

Tarifs Buffet compris : 10 € (adhérent.es aux ADM), 15 € (non adhérent.es et – de 18 ans)

Venez découvrir par l’écriture un écrin de verdure méconnu, qui se cache derrière le Théâtre Alphonse-Daudet de Coignières. Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France 8e Journée d’écriture proposée par les Amis des Médiathèques et les Itinéraires poétiques. Venez découvrir par l’écriture un écrin de verdure méconnu, qui se cache derrière le Théâtre Alphonse-Daudet de Coignières. Avec Jacques Fournier En partenariat avec La Commanderie – Les Itinéraires poétiques Avec la collaboration de la ville de Coignières et de l’Espace Alphonse Daudet — Tarifs Buffet compris : 10 € (adhérent.es aux ADM), 15 € (non adhérent.es et – de 18 ans) – Sur réservation au 06 77 38 67 37 Toute la programmation de La Commanderie, à La Commanderie et hors les murs, sur lacommanderie.sqy.fr

