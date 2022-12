Les Mandibules Théâtre Alphonse Daudet, 20 octobre 2018, Coignières.

Les Mandibules Samedi 20 octobre 2018, 20h30 Théâtre Alphonse Daudet

A partir de 11,00€

(de Calaferte) PAR LE THEATRE REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique mi;vi;hi;pi

Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France

Ce soir, au dîner, Monsieur et Madame Wilfried et leur fille Babette, se sont contentés de thon, de tomates, de terrine, de tête de veau et de tourteau, avec une grosse salade de chou rouge et une omelette au lard pour commencer.

Ce soir, au dîner, Monsieur et Madame Walter et leur fils Baby se contenteront d’un rôti de porc avec beaucoup de marrons, de la purée et des choux de Bruxelles. Pour l’heure, chacun se couche car demain, les Walter seront invités chez les Wilfried… pour dîner.

Ce soir, Monsieur Chevillard, le boucher du village, lui, ne dort pas. En effet, depuis quelque temps, il ne cesse de mettre en garde ses clients : « Le cheptel, on aurait intérêt à le surveiller si un de ces quatre matins on ne veut pas avoir une mauvaise surprise ».

Ainsi commence « Les Mandibules », farce sur la voracité humaine. Patrick Pelloquet et sa troupe des Pays de la Loire nous emmènent dans le monde prémonitoire, onirique et surtout comique de Louis Calaferte.

Un comique de dérision, un comique de constat, un comique qui fait du bien car il nous divertit et en même temps nous émeut.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-20T20:30:00+02:00

2018-10-20T21:30:00+02:00