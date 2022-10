LA LECON DE FRANCAIS Theatre Alphonse Daudet

LA LECON DE FRANCAIS Theatre Alphonse Daudet, 25 novembre 2022, . LA LECON DE FRANCAIS Vendredi 25 novembre, 20h45 Theatre Alphonse Daudet

A partir de 8,00 €

Art de la parole Theatre Alphonse Daudet 26 Rue Du Moulin A Vent, 78310, Coignieres Tout commence par un malentendu : alors que Pépito Matéo donne un spectacle dans un village des Alpes, il part skier, avec l’aisance d’ « une toupie dans une écuelle de crème fraîche » comme il le précise lui-même, et se retrouve en Italie. Suspect aux yeux de la police locale, il est embarqué dans un lieu de rétention administrative. Naîtront là de nombreux quiproquos, de jeux poétiques et jeux de mots, là où le langage est aussi politique. Pépito Matéo nous convie ici à partager son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. Cette pseudo conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori. Le facétieux conteur n’a ici de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière. « Avec son art incomparable du récit « à tiroirs », du rire au cœur serré, [Pépito Matéo] conduit sans hiatus son périple, pour le plus grand bonheur du public. » La Nouvelle République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:45:00+01:00

2022-11-25T22:15:00+01:00

Détails Autres Lieu Theatre Alphonse Daudet Adresse 26 Rue Du Moulin A Vent, 78310, Coignieres Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Theatre Alphonse Daudet

Theatre Alphonse Daudet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//