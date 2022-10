ANOUMAYE Théâtre Alphone Daudet, 13 mai 2023, Coignières.

L’étranger est celui qui nous apporte ce ue nous ignorons, proverbe bambara

Anoumayé, dans l’une des 65 langues parlées du Burkina Faso, signifie « on ne voit pas ». On ne voit pas que l’on vit et que l’on danse tous ensemble sur la terre.

Anoumayé est un voyage en contes, en musique et en chants au pays des hommes intègres sur la terre rouge des griots.

Tout part d’un homme creusant la terre de France de ses mains noires et calleuses, sa pioche heurte un petit caillou noir qui vient cogner son front, réveillant en lui le souvenir d’une histoire, le bien précieux de la mémoire… …

Ziri ! Ziri ! appelle le conteur Namo ! répondent les oreilles curieuses Et voilà Sonsany le lièvre et Souroukou, la hyène, puis Fanta et son ami le lion, Awa et Sidiki, Lhassana et son petit caillou noir, trésor des trésors…

Dans le cadre du projet “2023, année Abbé Pierre à Coignières”

