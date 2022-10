CYRANO (S) Théâtre Alphone Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

01 30 62 36 00 http://www.theatrealphonsedaudet.fr 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Cyrano aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent trop laid. Christian aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent trop sot. Cyrano prête son esprit à Christian pour réaliser à travers lui son amour. Roxane aime Christian mais tombera sans le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano. Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ? Et si sa laideur était dans la vision qu’il a de lui-même ? Et si, tous, nous portions un nez devenu monstrueux à force de ne voir que lui ? Cyrano touche parce qu’il est profondément humain : nous partageons ses rêves, ses aspirations mais aussi ses imperfections, ses complexes ainsi que sa soif de liberté et sa volonté de s’affranchir des standards et des codes de la société. Les Moutons noirs nous invitent ici à réfléchir ensemble à ces différences qui font partie intégrante de nos identités et affirment bien haut que… nous avons tous du panache ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

