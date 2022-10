PIERRE ET LE LOUP M’KAËLY ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALPHONSE DAUDET Théâtre Alphone Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

01 30 62 36 00 http://www.theatrealphonsedaudet.fr 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières M’Kaely, artiste hip hop, et l’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet interpréteront ici leur version créée tout spécialement pour l’Espace Alphonse Daudet de Pierre et le loup, le fameux conte symphonique et pédagogique de Serguei Prokofiev. Le petit Pierre vit à la campagne chez son grand-père. Lors d’une promenade, il joue et observe la vie de la mare et du jardin : le canard, l’oiseau, surveillé de près par le chat… Le grand-père, inquiet de voir surgir un loup, amène Pierre à l’intérieur. Le loup ne tarde pas à se manifester et Pierre le voit fondre sur le canard et l’engloutir. C’est une fois son grand-père endormi que Pierre met en pratique sa décision de capturer le loup et passe à l’action… Ce célèbre conte s’attache à démontrer qu’avec courage et ruse, il est possible de neutraliser toutes ses peurs Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

