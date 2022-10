TISTOU LES POUCES VERTS Théâtre Alphone Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

TISTOU LES POUCES VERTS
Samedi 11 mars 2023, 17h00
Théâtre Alphone Daudet, Coignières

A partir de 8,00€

THEATRE, MARIONNETTE ET VIDEO
Dès 5 ans

01 30 62 36 00 http://www.theatrealphonsedaudet.fr 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Tistou s’endort en classe. Son père, riche notable de la belle ville de Mirepoil et propriétaire de l’usine à canons, décide de l’envoyer à l’école de la vie. Lors de sa première leçon avec Moustache, le jardinier, Tistou découvre une chose merveilleuse : il a les pouces verts, les fleurs poussent sous ses doigts. Avec des roses à l’hôpital et du chèvrefeuille sur la prison, la ville est transformée. Mais qu’adviendra-t-il si les canons de Monsieur père disparaissent sous le lierre et les églantines ? Comme Candide ou le Petit Prince, Tistou se pose des questions sur l’absurdité du monde, les inégalités et les injustices d’un ordre social en apparence parfait. Il va bouleverser le monde des adultes, terni par les habitudes ancrées et « les idées toutes faites » qu’ils ont sur les choses et dispenser un message humaniste, écologiste et pacifique. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

2023-03-11T17:00:00+01:00

2023-03-11T19:00:00+01:00

