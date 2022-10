LES POUPEES PERSANES Théâtre Alphone Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Yvelines

LES POUPEES PERSANES Théâtre Alphone Daudet, 31 janvier 2023, Coignières. LES POUPEES PERSANES Mardi 31 janvier 2023, 20h45 Théâtre Alphone Daudet

A partir de 8,00€

THEATRE Théâtre Alphone Daudet Théâtre Alphonse daudet Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France

01 30 62 36 00 http://www.theatrealphonsedaudet.fr 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières « Yeki bood, Yeki nabood. Gheir az Khodâ, itch kas nabood ». C’est ainsi que s’ouvre l’épopée des Poupées Persanes : l’équivalent iranien de « Il était une fois… » Il était une fois quatre universitaires dans l’Iran des années 70, de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique. Il était une fois, en France, deux sœurs pas très enthousiastes à l’idée de célébrer le passage à l’an 2000 aux sports d’hiver, en famille. Il était une fois l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique des légendes perses. Il était une fois une jeunesse pleine d’espoir, une lutte avortée, un peuple sacrifié, des secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on ne sait que faire et de l’amour qui ne sait plus où aller. Il était une fois Les Poupées Persanes. « Tragédie et humour se superposent dans ce qui est un voyage théâtral admirable, où les comédiens et comédiennes nous émeuvent à chaque seconde. » La Provence Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T20:45:00+01:00

2023-01-31T22:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: COIGNIERES, Yvelines Autres Lieu Théâtre Alphone Daudet Adresse Théâtre Alphonse daudet Coignières Ville Coignières lieuville Théâtre Alphone Daudet Coignières Departement Yvelines

