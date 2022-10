MERIDIO Théâtre Alphone Daudet, 17 janvier 2023, Coignières.

MERIDIO Mardi 17 janvier 2023, 20h45 Théâtre Alphone Daudet

A partir de 8,00€

DANSE HIP HOP Dès 8 ans

Théâtre Alphone Daudet Théâtre Alphonse daudet Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France

01 30 62 36 00 http://www.theatrealphonsedaudet.fr 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières

Six femmes au plateau.

Six femmes aux personnalités différentes, issues d’horizons géographiques multiples, au background culturel et artistique riche et varié et qui ont choisi la danse hip hop comme moyen d’expression artistique.

Six femmes chacune ambassadrice d’un style de danse né d’un mélange du hip hop avec leurs influences respectives.

Ces six femmes ont inspiré MeriDio au chorégraphe Mehdi Diouri. MeriDio met à l’honneur les différents mouvements et influences de la danse hip hop, reflet de migrations et de croisements, de dialogue et de brassage, à l’image de l’œuvre musicale aux accents traditionnels de tous horizons sur rythmes hip hop.

« MeriDio » en grec veut dire partager et rappelle que les femmes sont partie intégrante du genre hip hop, qu’elles l’ont façonné et modelé et qu’il reste un mode de vie issu de partages et de rencontres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:45:00+01:00

2023-01-17T22:45:00+01:00