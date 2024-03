Théâtre Alors on se connaît non ? Place du 8 mai 1945 Martigues, dimanche 24 mars 2024.

Théâtre Alors on se connaît non ? Place du 8 mai 1945 Martigues Bouches-du-Rhône

Une comédie de et avec Catherine Coto et Yannick Leclerc.

Un accident… une rencontre champêtre entre un homme et une femme.. une perte de mémoire. A la Salle Jacques Prévert, à côté de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC).

Mais est-ce bien la réalité ? Un zeste de suspens, de tendresse, de superstition..

Cela vous donne, public, un cocktail à consommer sans modération, surtout quand ce zeste de superstition se transforme en idée fixe, pour le meilleur et pour le rire.. et que la cerise sur le final est totalement inattendue ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 18:00:00

fin : 2024-03-24 20:00:00

Place du 8 mai 1945 Jonquières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Théâtre Alors on se connaît non ? Martigues a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Martigues