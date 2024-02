Théatre Alors Arlette, heureuse? Saint-Maixent-de-Beugné, vendredi 15 mars 2024.

Théatre Alors Arlette, heureuse? Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Venez découvrir ou redécouvrir la troupe de théâtre de St Maixent de Beugné à travers une comédie en 2 actes de Jean-Claude Martineau « Alors Arlette, heureuse? » ainsi qu’en première partie 2 petites pièces jouées par les jeunes ados de la troupe.

Les Samedis 2, 9 et 16 mars 2024 à 20h30, les dimanches 3 et 10 mars 2024 à 14h30 et le vendredi 15 mars 2024 à 20h30

Réservations au 05 49 05 17 78 ou au 06 33 65 31 25

Adresse salle des fêtes de St Maixent de Beugné

Entrée 8 € (+12ans) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

salle des fêtes

Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

