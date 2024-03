Théâtre Allez ! On danse ! Saint-Gor, samedi 13 avril 2024.

Théâtre Allez ! On danse ! Saint-Gor Landes

« Allez ! On danse ! », une pièce de Vivien LHERAUX interprétée par les Baladins d’Albret.

Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travaille, sa femme, Béatrice, lui annonce qu’elle a 2 nouvelles une bonne et une mauvaise. La bonne, c’est qu’elle lui a organisé une anniversaire surprise, quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues.

Entre la famille qui débarque, un invité un peu trop intrusif, les va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar.

Quiproquos, gaffes, mensonges et délires s’invitent à leur tour à la fête d’anniversaire, qui promet de ne pas être de tout repos ! 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Salle des Fêtes

Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine cdf@saint-gor.fr

