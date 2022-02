Théâtre : Allez ! On danse ! Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne

Théâtre : Allez ! On danse ! Lavault-Sainte-Anne, 6 mars 2022, Lavault-Sainte-Anne. Théâtre : Allez ! On danse ! Lavault-Sainte-Anne

2022-03-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-06

Lavault-Sainte-Anne Allier EUR La troupe de théâtre « les 3 Roues » est repartie pour une nouvelle saison avec notamment au programme la comédie « Allez ! On danse ! » de Vivien LHERAUX. infocentresociallavaultsteanne@gmail.com +33 4 70 08 07 26 Lavault-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

