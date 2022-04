Théâtre « Allez! on danse! » Hourtin Hourtin Catégories d’évènement: Gironde

Hourtin

Théâtre « Allez! on danse! » Hourtin, 8 avril 2022, Hourtin. Théâtre « Allez! on danse! » Rue de Lachanau Cinéma Lou Hapchot Hourtin

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-09 Rue de Lachanau Cinéma Lou Hapchot

Hourtin Gironde Une comédie de Vivien LHERAUX présentée par ” Les Arlequins de l’an 2000″ Tarifs : 10,00 € / adulte – 5,00 € / 12-18 ans – gratuit moins de 12 ans Cinéma Lou Hapchot – Hourtin bourg ” Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travail, sa femme Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles : une bonne et une mauvaise !!!

La bonne, c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues.

