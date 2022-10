Leïla Huissoud « La Maladresse» Théâtre Allegro Miribel Catégories d’évènement: Ain

Miribel

Leïla Huissoud « La Maladresse» Théâtre Allegro, 18 novembre 2022, Miribel. Leïla Huissoud « La Maladresse» Vendredi 18 novembre, 20h30 Théâtre Allegro

de 9Є à 20Є

chanson | France Théâtre Allegro place de la republique 01700 Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Avec son 1er album, Leïla Huissoud est apparue aux yeux du public entre fragilité et innocence. Avec le 2nd, l’image s’est complétée d’un personnage scénique créé à ses dépens, mélange de drôlerie, d’attitudes naturelles et de spontanéité quand elle interagit avec son public. Avec son nouveau tour de chant « en construction », Leïla Huissoud nous offrira tout ça avec en plus… la maladresse… la fragilité et le courage de partager avec nous des histoires en forme de cartes postales, de feuilles volantes ou de simples

post-it, qui vont prendre vie au fil des concerts et construire celui de demain…

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:30:00+01:00 Thomas Gueriguen

