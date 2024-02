Théâtre « Alice Guy, mademoiselle cinéma » Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton, samedi 9 mars 2024.

Théâtre « Alice Guy, mademoiselle cinéma » Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des Femmes, la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton vous propose une pièce de théâtre contemporain de la Compagnie Etincelle.

Le service Culturel vous propose de découvrir une pionnière immense du 7ème art mais tombée dans l’oubli Alice Guy.

En 1896, Alice Guy est la première à avoir l’idée de réaliser un film de fiction, alors que tous ne voient encore qu’une prouesse technique dans les projections cinématographiques des frères Lumière. Sans le savoir, elle vient d’inventer le cinéma ! De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise plus de 1000 films. Aux côtés des pionniers de cette formidable histoire du cinéma, tels Georges Méliès, Louis Lumière, Léon Gaumont, ou encore Gustave Eiffel, la vie d’Alice Guy, vertigineuse et passionnante, se dévoile… Un voyage aux origines du 7ème art, où théâtre et cinéma se mêlent harmonieusement.

Mise en scène Caroline Rainette

avec Caroline Rainette et Lennie Coindeaux et Jérémie Hamon

Rendez-vous samedi 9 mars 2024 à 20h30 à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Avre.

Durée 1h10. Réservation conseillée.

Public à partir de 10 ans.

Tarifs 13 € et 6,50 €.

*Journée Internationale du Droit des Femmes, c’est aussi

-Jeudi 7 mars 2024, 20h Concert de Claire Roch « les Compositrices » au cinéma le Trianon de Verneuil-sur-Avre.

-Dimanche 10 mars 2024, 17h Documentaire « Alice Guy, l’inconnue du 7e art » au cinéma le Trianon de Verneuil-sur-Avre.

Dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des Femmes, la ville de Verneuil d’Avre et d’Iton vous propose une pièce de théâtre contemporain de la Compagnie Etincelle.

Le service Culturel vous propose de découvrir une pionnière immense du 7ème art mais tombée dans l’oubli Alice Guy.

En 1896, Alice Guy est la première à avoir l’idée de réaliser un film de fiction, alors que tous ne voient encore qu’une prouesse technique dans les projections cinématographiques des frères Lumière. Sans le savoir, elle vient d’inventer le cinéma ! De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise plus de 1000 films. Aux côtés des pionniers de cette formidable histoire du cinéma, tels Georges Méliès, Louis Lumière, Léon Gaumont, ou encore Gustave Eiffel, la vie d’Alice Guy, vertigineuse et passionnante, se dévoile… Un voyage aux origines du 7ème art, où théâtre et cinéma se mêlent harmonieusement.

Mise en scène Caroline Rainette

avec Caroline Rainette et Lennie Coindeaux et Jérémie Hamon

Rendez-vous samedi 9 mars 2024 à 20h30 à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Avre.

Durée 1h10. Réservation conseillée.

Public à partir de 10 ans.

Tarifs 13 € et 6,50 €.

*Journée Internationale du Droit des Femmes, c’est aussi

-Jeudi 7 mars 2024, 20h Concert de Claire Roch « les Compositrices » au cinéma le Trianon de Verneuil-sur-Avre.

-Dimanche 10 mars 2024, 17h Documentaire « Alice Guy, l’inconnue du 7e art » au cinéma le Trianon de Verneuil-sur-Avre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 21:40:00

Verneuil-sur-Avre Salle des fêtes, 1 rond point de la Victoire

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie serviceculturelverneuil@gmail.com

L’événement Théâtre « Alice Guy, mademoiselle cinéma » Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure