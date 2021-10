Reims Reims Marne, Reims Théâtre : Alice au pays des Poubelles Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne D’après l’œuvre de Lewis Carroll, le spectacle “Alice au pays des Poubelles” invite le public à suivre les aventures d’Alice au pays des Merveilles : Une course effrénée à la recherche du Lapin Blanc rythmée par la découverte de lieux extraordinaires et la rencontre des mythiques Chapelier Toqué et Reine de Cœur.

Mais Alice a bien grandi et en a presque oublié le pays des Merveilles… Jusqu’à ce que le Lapin Blanc l’y emmène à nouveau !

Quelle n’est pas sa surprise quand elle réalise que ce monde autrefois si beau se détruit peu à peu ?

Alice doit agir et vite ! « Alice au pays des Poubelles »est un spectacle portant sur l’importance de l’écologie et l’urgence de la situation. Les décors sont d’ailleurs essentiellement issus de récupération.

Ce spectacle traite d'autres sujets d'actualités tels que l'influence des réseaux sociaux, la mondialisation et bien d'autres.

